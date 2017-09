Rossi declarado apto para dispurtar GP de Aragão de MotoGP

Lusa 21 Set, 2017, 17:18 / atualizado em 21 Set, 2017, 17:18 | Motores

"Estou bem e vou demonstrá-lo", disse o antigo heptacampeão mundial da categoria rainha, que ainda necessita do auxílio de canadianas para se locomover e que, apesar do aval dos médicos, poderão não participar na corrida de domingo.



Rossi, de 38 anos, foi vítima no final de agosto de um acidente quando conduzia uma moto de enduro, perto de sua casa, sendo operado na noite de 31 de agosto para 01 de setembro no hospital de Ancona à tíbia e perónio da perna direita.



Rossi já falhou o Grande Prémio de São Marino, a 10 de setembro, tendo-se atrasado ainda mais na corrida a um oitavo título na classe rainha e 10.º em todas, seguindo agora a 26 pontos de Maverick Viñales (Yamaha) e 42 de Marc Márquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).