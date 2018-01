Rui Oliveira 5º Elisabete Jacinto 16ª na Africa Eco Race

Lusa 02 Jan, 2018, 19:00 / atualizado em 02 Jan, 2018, 19:00 | Motores

No final dos 639 quilómetros entre Nador e Dar Kaoura, 92 deles cronometrados, o português esteve em destaque com um tempo de 01:23.32 horas, a 8.28 minutos do vencedor da tirada e primeiro líder, o italiano Paolo Ceci (KTM).



Dois lugares abaixo terminou o colega de equipa Luís Oliveira, estreante em provas longas, enquanto João Rolo, também 'rookie' na Eco Race, terminou no 28.º posto.



Na classificação de carros e camiões, Elisabete Jacinto foi a 16.ª mais rápida, e a quinta entre camiões, ao terminar em 01:13.34 horas.



A portuguesa terminou a 11.30 minutos do primeiro classificado dos camiões, o holandês Gerard de Rooij (Iveco), terceiro à chegada.



"As especiais no norte de Marrocos são sempre as mais complicadas, porque os caminhos são muito justos e torna-se difícil circular com um camião", apontou Jacinto, citada pela sua assessoria de imprensa, tendo ainda referido "um percalço" com o sistema 'sentinel' que levou à perda de tempo.



O vencedor foi o carro Mini do russo Vladimir Vasilyev, com 57.22 minutos, sendo o único piloto a fazer os 92 quilómetros em menos de uma hora.



Na quarta-feira, os pilotos enfrentam uma tirada entre Dar Kaoura e Agdal, de 479 quilómetros, 443 deles cronometrados.