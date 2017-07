Sebastian Vettel vence Grande Prémio da Hungria e dilata vantagem para Hamilton

Lusa 30 Jul, 2017, 16:06 / atualizado em 30 Jul, 2017, 16:07 | Motores

Numa corrida que marcou a dobradinha da Ferrari, Vettel superou os finlandeses Kimi Räikkönen, companheiro de equipa na escuderia italiana, e Valtteri Bottas, da Mercedes.

No Mundial, Vettel, agora com 202 pontos, dilatou a vantagem para Lewis Hamilton (Mercedes), com 188. Na fase final da corrida, o britânico ofereceu o último lugar no pódio a Bottas, que soma 169 pontos.

O triunfo 46 da carreira de Vettel, na 50ª prova com a Ferrari, não chegou a ter verdadeira oposição dos Mercedes, com Hamilton a devolver o lugar a Bottas após assumir que os adversários eram inatingíveis.



O germânico concluiu os 307 quilómetros de prova em 1:39.46,713 horas, deixando Raikkonen a apenas 0,908 segundos, ficando Bottas a 12,462, logo seguido de Hamilton, a 12,885, 'apertado' pelo Red Bull do holandês Max Verstappen, a 13.276.



O tetracampeão do Mundo beneficiou do facto de ser extremamente difícil ultrapassar no circuito de Hungaroring.



O campeonato do Mundo prossegue com a 12.ª prova de 20 no Grande Prémio da Bélgica, a 27 de agosto.