Sebastian Vettel vence Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1

Lusa 12 Nov, 2017, 18:20 / atualizado em 12 Nov, 2017, 18:20 | Motores





Vettel, que partiu do segundo lugar a grelha de partida, arrancou melhor do que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e liderou a corrida quase do início ao final, com exceção de algumas voltas devido às paragens nas boxes.



No campeonato, já conquistado pelo inglês Lewis Hamilton, que saiu das boxes e acabou no quarto lugar, passando a somar 345 pontos, o germânico reforçou o segundo lugar, com 302, contra 280 de Bottas, segundo em Interlagos, à frente do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari).