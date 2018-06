Segurança reforçada no Penafiel Racing Fest à espera de 150 mil pessoas

Lusa Comentários 08 Jun, 2018, 11:38 | Motores

"Este ano tivemos de reforçar todo o plano de segurança. Foi tudo refeito, tudo redesenhado para acolhermos mais gente", avançou hoje à Lusa Óscar Coelho, um representante da estrutura organizativa.





A fonte recordou que a primeira edição, realizada em 2017, atraiu um número maior de pessoas do que esperava a organização, o que criou dificuldades ao nível da segurança.





"No ano passado, não estávamos preparados. O nosso plano de segurança era para cerca de 50 mil pessoas, no fim de semana todo, mas esse número triplicou e meteu-nos um bocado de medo", admitiu.





Além do rali, que é apadrinhado pelo antigo campeão nacional, Joaquim Santos, natural do concelho, o "Penafiel Racing Fest" vai ter competições extracampeonatos de superenduro urbano, trial urbano de automóveis históricos, uma prova de arranques na variante e uma corrida de motorizadas de 50 centímetros cúbicos, este ano enriquecida com a participação das motos de 80 centímetros cúbicos, na zona do Sameiro.





Face ao sucesso do "Penafiel Racing Fest" na edição inaugural, a organização acredita que este ano o número de aficionados possa ser ainda maior, ultrapassando os 150 mil verificado em 2017, no conjunto dos vários eventos, nas diferentes modalidades.





Para este ano, acrescentou o dirigente, foi limitado o número de inscritos ao nível dos concorrentes (cerca de 250), para "garantir segurança e conforto aos pilotos" e, dessa forma, "manter a qualidade do evento". "Isto é um festival motorizado, em que todas as corridas são pequenas, mas temos muita variedade, com várias modalidades", reforçou, sinalizando o "caráter único" deste figurino de festival, por reunir em simultâneo, na mesma cidade, provas de modalidades de duas e quatro rodas, todas com entradas grátis.





A prova rainha do "Penafiel Racing Fest" será o rali que abre, no dia 15, com uma classificativa noturna (20:30), nas ruas da cidade. O traçado para este ano foi alterado para o adaptar à transmissão televisiva. É espera a presença de dezenas de milhares de espetadores nas ruas de Penafiel.





Foi criada, no Campo da Feira, uma ‘fun zone', junto a uma rotunda, para proporcionar espetáculo aos pilotos e aficionados, para além de ali haver uma zona de alimentação e um ecrã gigante que transmitirá, às 19:00, o jogo entre as seleções de Portugal e Espanha, do mundial de futebol, que antecede o rali.





Para aquela prova já há alguns pilotos internacionais inscritos, com a organização a destacar o inglês Cameron Davies, que disputa o europeu, e o campeão belga Frederic Bouvy, com um Porsche da categoria GT3. De Espanha virão, também, cerca de uma dezena de pilotos, no conjunto das várias modalidades.





O rali terá 46 quilómetros, vai estrear alguns troços e serão criadas zonas espetáculo para maior segurança dos adeptos, nomeadamente na classificativa de Irivo.





Três das oito provas cronometradas serão disputadas à noite, "à moda antiga", para ir de encontro ao desejo dos adeptos, salientou o organizador.A Câmara de Penafiel apoia a realização do evento, destacando que o "Penafiel Racing Fest" já é um dos maiores eventos de desportos motorizados realizados em Portugal.Em declarações à Lusa, o presidente Antonino Sousa recordou hoje que em 2017 o festival motorizado teve um impacto financeiro positivo na economia do concelho superior a um milhão de euros."Queremos consolidar este evento e torná-lo cada vez mais seguro, consistente e competitivo", reforço o autarca.