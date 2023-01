Sétima etapa no sábado cancelada para motos e quads

"Perante as dificuldades meteorológicas do dia de hoje e o elevado nível de fadiga observado nos pilotos das categorias, a organização decidiu anular a especial entre Riade e Al Duwadimi", pode ler-se em comunicado.

Assim, a organização convida os pilotos das categorias a "deixar o `vivac` de Riade" a caminho de Al Duwadimi, enquanto os carros e os camiões disputam os 333 quilómetros da especial de sábado.

No domingo, todas as categorias estarão na oitava tirada, 345 quilómetros entre Al Duwadimi e Riade.

Já hoje, entre Hail a Riade, o francês Stéphane Peterhansel (Audi) ficou de fora, nos carros, numa tirada encurtada em cerca de 100 quilómetros, após um acidente, deixando o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) mais confortável na liderança.

As chuvas naquela zona da Arábia Saudita alteraram os planos para o fim de semana, com as duas tiradas a passarem a ter estatuto de maratona (sem assistência) devido à impossibilidade de montar acampamento.

Nas motas, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) foi o mais rápido, gastando menos 56 segundos do que o companheiro de equipa, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), que foi segundo, e 2.20 minutos do que o australiano Toby Price (KTM), que foi terceiro. O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 16.º, a 10.33 minutos.