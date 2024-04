Steve Holcombe venceu Enduro de Valpaços

O piloto britânico Steve Holcombe (Honda) venceu o segundo de dois dias do Enduro de Valpaços, segunda ronda do Campeonato do Mundo da especialidade.

Holcombe gastou 1:01.24,91 horas para cumprir as três voltas ao traçado transmontano, batendo o italiano Andrea Verona (GasGas) por apenas 1,08 segundos, com o vencedor da véspera, o espanhol Josep Garcia (KTM), em terceiro, a 20,24.



“Caí logo de manhã e perdi algum tempo. Com o equilíbrio que existe na frente, não dá para cometer erros destes”, lamentou Garcia.



Aproveitou Steve Holcombe, com o piloto britânico a enaltecer “a luta incrível pela vitória” que foi travada pelos três pilotos.



“Hoje mudei um pouco o meu estilo de condução e tentei ser o mais suave possível e acho que isso ajudou ao longo do dia”, frisou o vencedor deste segundo dia.



Na classe Enduro 1, o português Luís Oliveira (Yamaha) foi novamente 11.º e último classificado.



Já Frederico Rocha (Rieju) foi oitavo na classe Júnior 1 enquanto Francisco Leite (Sherco) voltou a desistir na Youth, tal como já tinha acontecido no sábado.



No campeonato, Steve Holcombe e Josep Garcia estão, agora, empatados no comando, com 72 pontos, contra os 62 de Andrea Verona.



A próxima ronda disputa-se na Roménia, de 10 a 12 de maio.