Temporada de 2022 do Mundial de Fórmula 1 com recorde de 23 grandes prémios

De acordo com o que foi oficializado hoje, o circuito de Portimão, que integrou o calendário em 2020 e 2021, vai ficar de fora da temporada de 2022.O recorde de 23 corridas estava previsto para a temporada de 2021, mas as inúmeras anulações e reprogramações, consequência da pandemia de covid-19, acabaram por adiar o mesmo para a próxima temporada.





Calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2022:

N.º Data Grande Prémio Circuito



120 marBahrainSakhir



227 marArábia SauditaJeddah



310 abrAustráliaMelbourne



424 abrEmilia RomagnaImola a)



508 maiMiamiMiami b)



622 maiEspanhaBarcelona a)



729 maiMónacoMónaco



812 junAzerbaijãoBaku



919 junCanadáMontreal



1003 julReino UnidoSilverstone



1110 julÁustriaSpielberg



1224 julFrançaLe Castellet



1331 julHungriaBudapeste



1428 agoBélgicaSpa



1504 setPaíses BaixosZandvoort



1611 setItáliaMonza



1725 setRússiaSochi



1802 outSingapuraSingapura a)



1909 outJapãoSuzuka



2023 outEstados UnidosAustin a)



2130 outMéxicoCidade do México



2213 novBrasilSão Paulo



2320 novAbu DhabiAbu Dhabi







a) Sujeito a formalização do contrato.



b) Circuito sujeito a homologação por parte da FIA.