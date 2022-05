Terceira vitória de Bagnaia em MotoGP em dia de queda para Miguel Oliveira

Bastianini, que partiu da quinta posição da grelha, concluiu as 27 voltas ao traçado de Le Mans em 41.34,613 minutos, batendo o australiano Jack Miller (Ducati), que foi segundo, por 2,718 segundos.



O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi o terceiro, a 4,182 segundos do vencedor, numa prova que teve sete abandonos devido a queda.



Miguel Oliveira, que partiu da 17.ª posição da grelha, ganhou uma posição no arranque. No primeiro terço de corrida, chegou ao 12.º posto e, a 15 voltas do final, ultrapassou o espanhol Jorge Martin (Ducati) e o sul-africano Brad Binder (KTM) para chegar a 10.º.



Duas voltas mais tarde, beneficiou da queda do espanhol Joan Mir (Suzuki) para subir a nono.



A partir daí, envolveu-se numa luta acesa com Binder e com o espanhol Pol Espargaró (Honda).



Na frente da corrida, o primeiro líder foi Miller, que levou na sua roda o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), vencedor da prova anterior, em Espanha.



Bagnaia não tardou a assumir a liderança, enquanto Miller perdia 'gás' na perseguição.



Até que, pouco a pouco, vindo da quinta posição, apareceu Enea Bastianini, que foi passando adversário atrás de adversário, até se 'colar' na traseira de Bagnaia.



O piloto oficial da Ducati não aguentou a pressão do seu compatriota e cometeu um erro a sete voltas do final, que deixou Bastianini no comando. Pouco depois, Bagnaia caiu mesmo, a seis voltas do final, colocando Miguel Oliveira na nona posição.



No entanto, o piloto de Almada viria a perder a frente da sua mota numa rápida mudança de direção, a seguir à curva dois do circuito gaulês, caindo sem consequências físicas.



Este foi o segundo abandono do piloto luso esta temporada, que já tinha caído na prova de abertura, no Qatar.



Até final, Bastianini não foi incomodado, vencendo pela terceira vez (ganhou no Qatar e na América) enquanto Aleix Espargaró teve de 'suar' para aguentar o terceiro pódio consecutivo com a sua Aprilia, segurando atrás de si o campeão mundial, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).



Johann Zarco (Ducati), o outro francês em prova, terminou logo atrás, na quinta posição, depois de ter conseguido passar o espanhol Marc Márquez (Honda), que voltou a ter uma corrida sofrida.



Com estes resultados, Quartararo manteve a liderança do campeonato, agora com 102 pontos, contra os 98 de Aleix Espargaró. Bastianini é agora terceiro, com 94.



Já Miguel Oliveira caiu uma posição, para 11.º, com 43 pontos.



A próxima prova será o GP de Itália, em Mugello, em 29 de maio.