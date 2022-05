Tiago Monteiro começa Taça do Mundo de Turismos no 12.º lugar

O piloto portuense tinha sido apenas 15.º na qualificação, o que implicou sair no meio do pelotão nas duas corridas de hoje.



Na primeira, uma saída mais larga numa curva fê-lo perder posições, terminando no 15.º lugar, a 30,658 segundos do vencedor, o argentino Nestor Girolami (Honda).



“Não foi o melhor fim de semana para nós. As coisas foram melhorando, mas a qualificação foi difícil. As coisas estão muito competitivas. Se não tivermos a afinação correta, ficamos logo atrás. Ficámos a seis décimos da ‘pole’, o que nos deixou em 15.º”, explicou o portuense.



Tiago Monteiro disse ainda que “a primeira corrida foi estranha”.



“Tentámos fazer algumas coisas no carro que não correram bem. A meio da corrida saí largo numa curva e caí para trás”, frisou.



Para a segunda corrida do dia voltou a mudar a afinação do carro, que desta vez pareceu mais ao gosto do português, que terminou em 10.º, a 12,235 do espanhol Mikel Azcona (Hyundai), que venceu.



“Na segunda corrida, tentámos coisas completamente diferentes e o carro melhorou, mas ainda não ao nível que queremos estar”, disse Monteiro.



O piloto da Honda considera que o fim de semana “foi frustrante”.



“Temos de melhorar. Não há nada que possa apontar à equipa. Já sabia que seria difícil começar a época com poucos testes. Falta um pouco de confiança. Não foi o meu melhor fim de semana”, lamentou.



O português ocupa o 12.º posto do campeonato, com oito pontos, a 41 do líder, o argentino Nestor Girolami.



A próxima ronda será em Nordschleife, na Alemanha, em 27 e 28 de maio.