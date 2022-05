Tiago Monteiro quer ganhar no arranque da época no WTCR

O piloto luso trocou de equipa, mas mantém-se com o construtor Honda pela 11.ª temporada consecutiva.”, disse, em declarações à agência Lusa o piloto portuense.Tiago Monteiro assegura que os testes com o carro “correram bem”, pois deu “para conhecer a equipa e o carro”.”, sublinhou o piloto da Honda.Após dois anos de ausência devido à pandemia, o circuito de Vila Real regressa ao calendário, para gáudio do piloto português.”, frisou.Apesar dos 45 anos (completa 46 em julho), Tiago Monteiro diz que ainda não pensa na reforma e garante estar já a preparar o carro do próximo ano.”, revelou.Tiago Monteiro assegura que, apesar de já ter estado 15 anos no campeonato, mantém a “vontade” de correr e de ganhar.”, frisou.O piloto luso aponta a Lynk&Co como principal adversário na luta pelo título.A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que substituiu o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) arranca no fim de semana, com duas corridas no circuito de Pau, em França.