Verstappen dá o título mundial de construtores à Red Bull

Verstappen, que assegurou a revalidação do título de campeão há duas semanas no Japão, conquistou a 13.ª vitória da temporada, igualando o recorde dos alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel. O neerlandês deixou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) a 5,023 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a ser terceiro, a 7,501.



Graças ao triunfo de Verstappen no circuito das Américas, em Austin, a Red Bull garantiu o título no Mundial de construtores, o primeiro desde 2013.