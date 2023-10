Verstappen vence GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e iguala recorde de 2022

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1 e igualou as 15 vitórias conseguidas em 2022, máximo numa só temporada.

O piloto da Red Bull, que partiu do sexto lugar da grelha, foi o primeiro a concluir as 56 voltas ao circuito texano, deixando os britânicos Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) na segunda e terceira posições, a 2,225 e 10,730 segundos, respetivamente.



Com este triunfo, Verstappen, já virtual tricampeão, chegou aos 466 pontos, novo recorde na história da Fórmula 1.