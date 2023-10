Vitória de Jorge Martin no Japão relança Mundial de MotoGP

A prova foi interrompida na 13.ª das 25 voltas devido à chuva intensa que se abateu sobre o circuito de Motegi e numa altura em que o português Miguel Oliveira (Aprilia) já tinha entrado nas boxes devido a um problema com o seu capacete.



Jorge Martin, que liderava na altura, foi declarado vencedor, na frente de ‘Pecco’ Bagnaia e do espanhol Marc Márquez (Honda).



A direção de corrida ainda deu ordem para os pilotos voltarem à pista, mas a prova acabou definitivamente cancelada após a volta de aquecimento devido à quantidade de água no asfalto, que dificultava a visibilidade.



“Nas últimas voltas já havia muita água na pista. Levantei a mão para pararem a prova porque já não era seguro”, explicou Marc Márquez, que somou o 140.º pódio da carreira.



A prova começou com alguns minutos de atraso devido à chuva que caía em Motegi. Os pilotos arrancaram com pneus para piso seco, mas, logo na segunda volta, quase todos entraram nas boxes para trocar para motas com pneus de chuva.



Miguel Oliveira tinha feito um bom arranque, ganhando oito posições. Passou de 16.º a oitavo.



Com a paragem nas boxes, baixou a 11.º, mas rapidamente chegou ao sétimo, na quinta volta.



Três voltas depois, o piloto natural de Almada já estava na quarta posição, após passar Aleix Espargaró (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Marc Márquez.



Nessa altura, Jorge Martin já tinha chegado à liderança incontestada, com Bagnaia na sua peugada.



A chuva aumentou de intensidade e começou a afetar o capacete de Miguel Oliveira e a comprometer a visibilidade do piloto português.



O corredor da RNF Aprilia começou a perder dois segundos a partir da 11.ª volta, parando na seguinte nas boxes.



Logo a seguir, a direção de corrida mostrou as bandeiras vermelhas.



O português recebeu indicação de que poderia voltar a alinhar na segunda partida, que acabou por nunca acontecer pois a organização decidiu dar a prova por concluída após a volta de instalação de nova grelha devido à quantidade de água acumulada no asfalto.



Desta forma, Miguel Oliveira foi dado como 18.º classificado e Jorge Martin como vencedor.



Por ter sido cumprida mais de metade da corrida, a pontuação foi atribuída em pleno, o que deixa o piloto madrileno ainda mais perto da liderança de Bagnaia.



O piloto italiano, campeão em título, tem, agora, 319 pontos, apenas mais três do que Martin.



“Estou muito satisfeito. A situação era muito arriscada. Poderíamos ter vencido, mas estou satisfeito com este resultado”, frisou Bagnaia.



Jorge Martin era o mais efusivo no final da prova.



“Quando vi que começou a chover, esperei para ver o que o Pecco ia fazer. Depois sentia-me bem em cima da mota. Consegui ultrapassá-los e chegar à liderança”, frisou o espanhol.



Miguel Oliveira mantém o 13.º lugar, com 69 pontos.



A próxima ronda, a 15.ª do campeonato, disputa-se dentro de duas semanas, na Tailândia, onde o piloto português venceu no ano passado.