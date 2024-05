Vitórias repartidas no arranque do Campeonato de Portugal de velocidade

O Campeonato de Portugal de velocidade arrancou este fim de semana no Circuito espanhol de Jerez de la Frontera, com vitórias repartidas por Borja Hormigos/Héctor Hernandez (BMW) e César Machado/Jan Durán (Toyota) a dividirem os triunfos.

Na primeira das duas corridas do fim de semana, a dupla Hormigos/Hernandéz bateu a dupla Keith Gatehouse/Igor Sorokin (Mercedes) por 10,482 segundos, com Machado/Duran em terceiro, a 2.32,465 minutos.



A dupla espanhola beneficiou de uma bandeira vermelha, provocada pelo forte despiste de Paulo Macedo (Mercedes) para garantir a vitória.



Na segunda corrida desta ronda de abertura, que também pontuou para o campeonato Iberian Supercars, César Machado e Juan Durán impuseram-se a Francisco Mora/Miguel Lobo (Porsche), por 1,123 segundos, com Nerea Martí e José Manuel de los Milagros (BMW) em terceiro, a 1,126.



A próxima etapa do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de velocidade realiza-se no Autódromo do Estoril, nos dias 13 e 14 de julho.