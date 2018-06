Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 10:00 | Motos

Aprilia anuncia contratação de Andrea Iannone para equipa de MotoGP



Redação, 08 jun (Lusa) – A Aprilia anunciou hoje a contratação por duas temporadas do piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone, que tinha já indicado a sua intenção de abandonar a Suzuki.



“A Aprilia, bem como o grupo Piaggio, estão empenhadamente no MotoGP e esta contratação é a prova (…), Andrea é um piloto rápido e estou convicto de que poderá contribuir para o desenvolvimento da moto”, indicou o responsável da equipa, Tomano Albesiano.



Andrea Iannone, atual sétimo classificado do campeonato, vai juntar-se a partir do próximo ano ao espanhol Aleix Espargaro.



Iannone, de 28 anos, tem como melhor resultado no Mundial de pilotos o quinto lugar em 2015.