Bagnaia regressa ao comando do MotoGP em prova madrasta para Miguel Oliveira

Bagnaia, que partiu da quinta posição da grelha, saltou para o comando à entrada da antepenúltima volta, cortando a meta após 39.29,085 minutos, com 0,221 segundos de vantagem sobre o sul-africano Brad Binder (KTM), que foi segundo, e 1,119 segundos face ao australiano Jack Miller (KTM), terceiro.



A prova espanhola ficou marcada pelo acidente logo na segunda curva, que envolveu o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), líder do campeonato até esta corrida, Quartararo e Oliveira.



Jack Miller e Brad Binder fizeram um arranque canhão e saltaram para o comando do pelotão, enquanto Miguel Oliveira arrancou mal.



Partindo do sétimo lugar, sofreu um toque na primeira curva que o obrigou a alargar a trajetória. Na segunda curva, Fábio Quartararo, que tinha arrancado em 16.º, tentou colocar-se a par do português, mas viu-se apertado por Bezzechi, que seguia à sua frente.



O antigo campeão perdeu o controlo da frente da sua mota e foi ao solo, arrastando consigo Miguel Oliveira.



Os dois pilotos ficaram caídos na escapatória à espera de assistência médica, o que obrigou à amostragem de bandeiras vermelhas, que interromperam a corrida.



Quartararo ficou a queixar-se da perna direita mas saiu pelo próprio pé da pista e conseguiu retomar a prova, que foi recomeçada desde o início (com menos uma volta), enquanto Miguel Oliveira saiu de maca em direção ao centro médico, onde o ombro esquerdo lhe foi colocado no sítio.



O piloto português acabou por ser transportado ao hospital local para mais exames de forma a despistar eventuais fraturas.



O tempo de paragem não foi ainda revelado, mas é certa a ausência do piloto natural de Almada no teste que se realiza esta segunda-feira, no circuito de Jerez de la Frontera.



Quartararo acabou penalizado com uma volta longa, a cumprir na corrida, enquanto Miguel Oliveira foi obrigado a desistir pela segunda vez em quatro provas esta temporada ao ser abalroado por um adversário, como tinha acontecido em Portugal.



No reinício da prova, Miller e Binder voltaram a fazer um excelente arranque e a colocar-se na cabeça do pelotão.



O australiano, mais agressivo com os pneus, acabaria por perder alguma competitividade e viu-se ultrapassado por Bagnaia num primeiro momento, numa manobra mais agressiva que valeu uma reprimenda ao campeão.



Bagnaia viria a reconquistar o segundo lugar, agora sem problemas, antes do ataque final a Binder, que liderou durante quase toda a corrida.



Entretanto, vários pilotos ficaram pelo caminho devido a queda, como o francês Johann Zarco (Ducati) ou o italiano Marco Bezzecchi (Ducati).



Com estes resultados, Bagnaia recuperou o comando do campeonato, com 87 pontos, mais 22 do que Bezzecchi e 25 em relação a Binder, que ascendeu ao terceiro lugar.



Miguel Oliveira, que ficou a zero em três corridas devido a erros dos adversários (duas por queda e uma por lesão, na Argentina, resultante da primeira queda), é 14.º, com 21 pontos.



A próxima ronda será o Grande Prémio de França, em 14 de maio.