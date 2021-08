Binder vence com chuva

O sul-africano Brad Binder (KTM) arriscou continuar em pista numa altura em que a chuva se intensificou e levou a maioria dos pilotos a ir às boxes trocarem para uma mota com pneus intermédios e ganhou, batendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 9,991 segundos e o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 11,570 segundos.A chuva começou a sentir-se com mais intensidade quando faltavam seis voltas para o final e foi nessa altura que o português Miguel Oliveira abandonou , após queda na primeira curva, quando era oitavo classificado.“Foi uma corrida que não nos sorriu. Tivemos um bom arranque e sentia-me com capacidade para recuperar posições no final da corrida. Desde o início senti limitações com o pneu dianteiro com demasiada temperatura e demasiada pressão. Depois acabei por cair na curva 1 fruto dessa instabilidade que o pneu me trazia”, explicou o piloto português.Miguel Oliveira considerou ainda que estas foram “duas semanas difíceis, primeiro com uma lesão no pulso e depois com uma infeção”, mas entende que agora é preciso “olhar para o futuro” e fazer “o melhor possível para Silverstone”, onde se disputa a próxima corrida, o GP da Grã-Bretanha.Enquanto isso, a equipa festeja a segunda vitória da temporada (Miguel Oliveira tinha conquistado a primeira na Catalunha).Brad Binder admitiu que ficou “assustado” com as últimas voltas, tendo decidido por instinto não ir às boxes quando todos os outros seguiram o espanhol Marc Márquez (Honda), que acabaria por cair já com os pneus intermédios montados.Bagnaia foi um dos que não resistiu a trocar de mota e conseguiu recuperar oito posições na última volta, enquanto Jorge Martin ganhou 11 lugares.A organização assinalou ainda, com uma bandeira especial que sobrevoou o circuito de helicóptero, a derradeira corrida ali disputada pelo italiano Valentino Rossi (Yamaha), que se irá retirar no final da temporada.O italiano conseguiu o melhor resultado do ano ao ser oitavo, depois de ter chegado a estar em terceiro, pois também optou por continuar com os pneus slicks (lisos).Com estes resultados, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) manteve a liderança do campeonato, apesar do sétimo posto final, com 181 pontos, contra os 134 de Bagnaia e do espanhol Joan Mir (Suzuki), atual campeão.Miguel Oliveira baixou um lugar e está agora em oitavo, com 85 pontos.A próxima prova é o GP da Grã-Bretanha, a 29 de agosto.