Cal Crutchlow sobre múltiplas fraturas e falha GP da Austrália

Segundo a organização da prova, Crutchlow "sofreu uma fratura no tornozelo direito e uma fratura parcial na parte anterior da tíbia" e deverá ter de ser operado.



Crutchlow, quinto classificado do Mundial de pilotos, caiu numa reta, onde as motos atingem velocidades de 240 km/hora.



O piloto britânico, que em 2016 venceu no circuito australiano de Philip Island, deverá também falhar o GP da Malásia, penúltima prova do campeonato, que se disputa em 04 de novembro.