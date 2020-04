Covid-19. Europeu de motocrosse cancelado

A etapa portuguesa, que incluía uma prova do Nacional de motocrosse, estava inicialmente prevista para 23 e 24 de maio e já tinha sido adiada, em 14 de abril.



"Não tínhamos dúvidas que, apesar das dificuldades e dos desafios resultantes destas circunstâncias, estaríamos unidos, como sempre, na organização de mais um grande evento internacional de promoção da Guarda, do interior e de Portugal. Mas estamos certos, que todos os patrocinadores e voluntários vão continuar connosco e que em 2021 regressaremos com mais força e determinação para organizar mais um grande Europeu de motocrosse", disse a Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes, citada no comunicado da Federação Portuguesa de Motociclismo (FPM).



O cancelamento do Europeu de motocrosse fica a dever-se à incerteza da possibilidade de realizar as finais, em Loket, na República Checa, numa decisão que afeta também o Europeu feminino da especialidade.



"Acredito que regressaremos mais fortes em 2021 e serão os organizadores das provas agora canceladas os primeiros na lista de escolha para as etapas das categorias de 65 e 85cc e também para o campeonato feminino", referiu o presidente da comissão de motocrosse da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para a Europa, Eddie Hard.