Diogo Ventura abandona GP de Espanha em Enduro, vencido por Matthew Phillips

Lusa 23 Abr, 2017, 19:16 | Motos

Ventura já tinha abandonado no sábado, depois de ter partido uma peça na moto, mas hoje sofreu um toque, o que fez com que voltasse a abandonar no final da primeira especial do dia.



"Triste por não ter conseguido terminar e fazer um bom resultado na minha estreia na classes GP", disse o corredor através da rede social Facebook.



A segunda prova do mundial de enduro teve no austríaco da Sherco, campeão em título, o vencedor, ao dominar ambos os dias à semelhança do que já havia feito em 2016.



O francês Christophe Nambotin (KTM) ficou em segundo, com o último lugar do pódio para o britânico Steve Holcombe, aos comandos de uma Beta.



A terceira prova do campeonato do mundo, que decorre de 26 a 28 de maio, é o Grande Prémio de Itália, marcado para o circuito de Spoleto.