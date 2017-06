Dovizioso vence GP da Catalunha e `pressiona` Maverick Viñales

Lusa 11 Jun, 2017, 16:19 | Motos

Dovizioso, que tinha vencido há uma semana em Mugello, Itália, garantiu os 25 pontos atribuídos ao vencedor e subiu ao segundo lugar no campeonato do Mundo da principal categoria de motociclismo de velocidade.



O italiano cumpriu as 25 voltas ao circuito em 44.41,518 minutos, à frente dos espanhóis Marc Marquez e Dani Pedrosa, ambos da Honda, terceiro e quarto classificados no Mundial, após esta sétima etapa.



O também espanhol Maverick Viñales, que venceu no Qatar, Argentina e França e é líder do campeonato, tem agora apenas mais sete pontos do que Dovizioso, depois de terminar no décimo lugar.



Viñales, que chegou a 'rodar' no 15.º posto, foi afetado por problemas nos pneus, que já tinha tido durante a sessão de treinos, uma situação que também aconteceu com Valentino Rossi (8.º).



'Il Dotore', de 38 anos, nove vezes campeão mundial, seis em MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009), segue na quinta posição do Mundial, com 83 pontos, a 28 pontos da liderança.