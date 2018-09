Eugene Laverty conquista `pole` para a primeira corrida de superbike de Portimão

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 13:54 | Motos

Laverty, oitavo classificado do Mundial de pilotos, alcançou a primeira "pole" da temporada e a terceira da sua carreira em superbike, ao cumprir a sua melhor volta ao circuito algarvio, na distância de 4.592 metros, na segunda "superpole" em 1.40,705 minutos.



O piloto irlandês, ao volante da Aprilia RSV4, superiorizou-se ao tri-campeão do Mundo e atual líder do Mundial de pilotos, o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), que fez o segundo melhor tempo (1.40,765), enquanto o italiano da Aruba Racing, Marco Melandri vai sair do terceio lugar da grelha, ao rodar em 1.40,856.



Eugene Laverty que esta temporada conquistou dois terceiros lugares em 14 corridas, parte assim em vantagem para o Grande Prémio de Portugal, num circuito que bem conhece, já que o piloto integrou a equipa da Parkalgar Honda na categoria de Supersport durante duas temporadas (2009 e 2010).



No circuito português, o britânico Jonathan Rea que, no ano passado, venceu as duas corridas, foi o mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres, ao rodar em 1.41,817 minutos, mas perdeu andamento nas sessões seguintes, bem como na disputa pela 'pole position', tendo Laverty rodado no quinto posto.



O piloto britânico venceu dez das 18 corridas disputadas esta temporada e lidera o Mundial de Pilotos, com 370 pontos, mais 92 que o seu compatriota da Ducati Chaz Davies (278), segundo, enquanto o holandês Michael Van Der Mark (248) ocupa a terceira posição.



O quarto lugar da grelha de partida ficou entregue ao italiano Lorenzo Savadori, companheiro de equipa de Laverty, que ao volante da Aprilia RSV4, rodou em 1.40,901 minutos.



A grelha de partida do Mundial de superbikes é definida através da realização de duas 'superpoles': a primeira integra os dez pilotos mais lentos, apurando-se os dois melhores tempos para a segunda 'superpole', que define a partida para a corrida.



Na primeira 'superpole', o italiano Lorenzo Savadori (Aprilia) alcançou o melhor tempo (1.41,457minutos), tendo o francês Loris Baz (BMW) assegurado o segundo posto, com 1.41,674.



O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) volta a ser palco de uma das rondas do campeonato do Mundo de superbikes, prova que engloba ainda as categorias de Supersport e Stocksport.



Quanto às supersport, Sandro Cortese (Yamaha) lidera o mundial de pilotos, com 138 pontos, à frente de Jules Cluzel (Yamaha) com 133 pontos, sendo o terceiro posto ocupado pelo suíço Randy Krummenacher (Yamaha), com 116 pontos.



Nas Supersport 300, a espanhola Ana Carrasco (Kawasaki) lidera com 84 pontos, seguida pelo alemão Luca Grunwald (KTM), com 68 pontos, e pelo espanhol Borja Sanchez (Kawasaki), com 58.



Nas superstock 1000, Markus Reiterberger (BMW) lidera com 124 pontos, seguido de Maximilian Scheib (Aprilia), segundo, com 110, e do italiano Roberto Tamburini (BMW), com 97.



A segunda corrida de superbike, prova rainha do Mundial de motociclismo está marcada para domingo, às 15:15.