Federação de Motociclismo oferece árvores a concelhos afetados

Lusa 11 Set, 2017, 10:17 / atualizado em 11 Set, 2017, 10:18 | Motos

Ernesto Brochado, elemento da Comissão de Mototurismo da FMP, disse à Lusa que a ideia surgiu porque elementos daquela estrutura ficaram "bastante impressionados" ao atravessarem algumas regiões ardidas do território nacional, num passeio recente.



"Não podíamos ficar de braços em baixo perante estas trágicas consequências da exagerada plantação do eucalipto do nosso país, bem como do abuso da plantação de pinheiro bravo", acrescentou o responsável.



Com esta campanha, um combate ao facto de o país estar "transformado num paiol de pólvora", a FMP tenciona dar um "humilde contributo" para a sensibilização das populações, oferecendo "alguns milhares de jovens árvores autóctones, consoante a região, de Trás-os-Montes ao Algarve, do carvalho-negral ao medronheiro, do amieiro à azinheira, da cerejeira-brava ao sobreiro".



A FMP conta com o apoio das autarquias atravessadas, que farão a "distribuição das plantas aos munícipes" e a quem será pedido depois para as "plantarem nos seus quintais, terrenos e margens de linhas de água".



"Tentaremos levar a mensagem da importância da escolha destas árvores para voltarmos a ter água nas nascentes, solos férteis, segurança, bem-estar e qualidade na paisagem", sublinhou Ernesto Brochado.



Durante o percurso do 3.º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, com início em Botícas, no distrito de Vila Real, e final em Lagoa, no distrito de Faro, o grupo de mototuristas procederá às seguintes entregas: carvalho-negral e castanheiro (Boticas), carvalho-negral e cerejeira-brava (Vila Pouca de Aguiar), amieiro e freixo (Belmonte), carvalho-negral e azinheira (Covilhã), amieiro e freixo (Góis), carvalho-roble e sobreiro (Pedrógão Grande), sobreiro e choupo-branco (Mação), pinheiro-manso e medronheiro (Silves).