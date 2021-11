Jeffrey Herlings (KTM) campeão mundial de motocrosse pela segunda vez

Herlings, que partia com três pontos de desvantagem, venceu as duas mangas disputadas, o suficiente para ser campeão, pondo fim ao reinado do esloveno Tim Gajser (Honda), campeão em 2019 e 2020.



Jeffrey Herlings proclamou-se campeão ao somar 708 pontos, mais cinco que o francês Romain Febvre (Kawasaki), enquanto Gajser foi terceiro, com 688.