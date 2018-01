Joan Barreda abandona Dakar devido a problemas físicos

Lusa 17 Jan, 2018, 15:53 | Motos

O piloto espanhol vinha a debater-se, nos últimos quatro dias, com uma lesão no joelho esquerdo e outra no pulso esquerdo, depois de uma queda na sétima etapa, e hoje retirou-se a meio da tirada entre Belén e Chilecito, de 485 quilómetros, 280 deles cronometrados.



Barreda, que seguia no segundo posto a 39 minutos do líder, o austríaco Matthias Walkner (KTM), dirigiu-se a um ponto médico em Fiambalá, perto da chegada, antes de abandonar a prova.



A etapa de hoje e de quinta-feira é de ‘maratona’, o que significa que pilotos e motos não poderão receber assistência, médica ou mecânica, até ao final da etapa de quinta-feira, de 723 quilómetros.



Barreda corria este ano o oitavo Dakar da carreira, que chegou a liderar, tendo como melhor resultado o quinto lugar de 2017.



Na presente edição, o espanhol tinha vencido as etapas 2, 5 e 7, o maior número de vitórias registadas até ao momento, quando faltam quatro dias para o final.