Joaquim Rodrigues já é segundo no Merzouga Rally

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Abr, 2019, 07:54 / atualizado em 04 Abr, 2019, 07:54 | Motos

O piloto de Barcelos gastou 3:27.54 horas para cumprir os 229,59 quilómetros cronometrados da primeira metade de uma etapa maratona, em que os pilotos não podem receber assistência externa, apenas mais 2.23 minutos do que o vencedor da tirada, o francês Adrien van Beveren (Yamaha).



"Foi mais um dia longo. Estive bem, evitei correr riscos desnecessários uma vez que não temos assistência", disse o piloto de Barcelos. Quim Rodrigues Jr. disse ainda que o "objetivo era levar a mota até final sem problemas".



O piloto da Hero está agora a 16 minutos do francês, que lidera a competição das motas, na segunda posição.



O luso-alemão Sebastian Buhler (KTM) também esteve em bom plano, sendo o quinto mais rápido do dia ao gastar mais 3.54 minutos do que o vencedor da tirada, e subiu ao sétimo lugar.



António Maio (Yamaha) foi nono, a 8.47 minutos e ocupa idêntica posição na geral, enquanto Bruno Martins (KTM) gastou mais 31.17 minutos do que Van Beveren, terminando no 19.º lugar e é 26.º. Bruno Santos (Husqvarna) foi 25.º, a 36.31 minutos do mais rápido, estando em 16.º da geral.



Nos SxS, Vítor Hugo Melo e Pedro Bianchi Prata (Can-Am) tiveram um dia mais complicado e ficaram-se pelo 16.º lugar, a 40.29 minutos do vencedor, o qatari Nasser Al-Attiyah (Can-Am), líder da geral. Os portugueses são nonos.



Esta quinta-feira disputa-se a quarta jornada, segunda parte da etapa maratona, ainda em Erfoud, com 205,27 quilómetros cronometrados.