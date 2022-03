Joaquim Rodrigues Jr. sobe a quinto da geral no Abu Dhabi

O piloto da Hero concluiu os 243 quilómetro cronometrados a 2.57 minutos do vencedor, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna), que deixou o segundo classificado, o australiano Toby Price (KTM), a 32 segundos, e o chileno Pablo Quintanilla (Honda) em terceiro, a 1.04 minutos.



“Foi um dia bom que começou mal. Por volta do 10.º quilómetro fiquei atascado numa duna e tive dificuldades em sair. Mais tarde, ao quilómetro 78, saltei uma duna e bati com a cabeça, acabando por partir os óculos”, explicou o piloto natural de Barcelos.



"Quim" Rodrigues continuou, mas a sangrar do nariz. No reabastecimento recuperou as forças e regressou à pista.



“A partir daí concentrei-me em pilotar com cuidado, pelo que estou bastante satisfeito com o resultado”, frisou o piloto da Hero.



Com estes resultados, Joaquim Rodrigues Jr. subiu duas posições na geral, até ao quinto lugar, a 5.09 minutos do líder, que continua a ser o britânico Sam Sunderland (GasGas), que foi oitavo.



Esta quinta-feira disputa-se a quinta e última etapa, com 209 quilómetros.