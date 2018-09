Jonathan Rea vence primeira corrida de Superbike em Portimão

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 15:28 | Motos

O tricampeão do Mundo em título partiu do segundo lugar da grelha atrás do irlandês Eugene Laverty, mas arrancou melhor e assumiu o comando da corrida após a segunda curva, cumprindo as 20 voltas ao circuito algarvio em 34.22,331 minutos.



O atual líder do Mundial de pilotos gastou menos 1,575 segundos que o italiano Marco Melandri, da equipa Ducati Panigale, segundo classificado, e que partiu do terceiro posto da grelha, e menos 4,215 segundos do que o holandês Michael Van Der Mark, que fechou o pódio.



O piloto irlandês Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), detentor da 'pole position' foi 'atirado' para fora da corrida no arranque e à entrada para a terceira curva, pelo espanhol Xavi Fores (Ducati Panigale), que falhou a travagem e foi embater no irlandês, ficando ambos fora da prova.



Rea conquistou o seu sexto triunfo no circuito algarvio e o 11.º no campeonato, que lidera com 395 pontos, em 19 corridas realizadas.



O também britânico Chaz Davies (Ducati) que terminou a corrida portuguesa no quarto posto, mantém o segundo lugar no Mundial, com 291 pontos, seguindo de Michael Van Der Mark (264).



A segunda corrida da categoria 'rainha' das Superbikes de velocidade no circuito algarvio está marcada para domingo, às 15:15.