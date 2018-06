Lorenzo vence GP de Itália de MotoGP, primeira vitória na Ducati

Lusa Comentários 03 Jun, 2018, 15:38 | Motos

Num dia marcado ainda pela primeira vitória na temporada do português Miguel Oliveira (KTM) na categoria de Moto2, Lorenzo assegurou o sexto triunfo na prova transalpina, mas apenas o primeiro ao serviço da Ducati, tendo hoje superado dois corredores italianos, o seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso, segundo na prova, e Valentino Rossi (Yamaha), autor da 'pole position'.



A corrida ficou ainda marcada pela queda do espanhol Marc Marquez, bicampeão do mundo em título, que ainda voltou à pista, mas concluiu a corrida bastante atrasado, no 16.º posto.



Apesar de ter ficado fora dos pontos, Marquez continua a liderar o campeonato com 95 pontos, sendo secundado pelas Yamaha do espanhol Maverick Vinales com 59, do francês Johann Zarco com 58 e de Valentino Rossi com 56.



Em Moto2, Miguel Oliveira obteve o primeiro triunfo da temporada, numa corrida em que sofreu forte oposição, mas acabou por levar de vencida, cumprindo as 21 voltas em 39.42,018 minutos.



Numa prova em que recuperou do 11.º posto da grelha de partida e na qual protagonizou diversos duelos pela primeira posição, Miguel Oliveira superou na última volta o italiano Lorenzo Baldassari (Kalex), que cortou a meta apenas 184 milésimos de segundo depois.



No campeonato, Oliveira manteve o segundo posto com 98 pontos, mas reduziu para apenas 13 pontos a sua desvantagem para o comandante, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), hoje apenas quarto, logo atrás do espanhol Joan Mir (Kalex).



Na corrida de Moto3, vitória para o espanhol Jorge Martin (Honda), igualmente numa corrida muito disputada e na qual superou por apenas 19 milésimos de segundo o italiano Marco Bezzecchi (KTM) e 24 milésimos de segundo outro piloto transalpino, Fabio di Giannantonio (Honda).



Com o segundo posto, Bezzecchi conservou a liderança do Mundial com 83 pontos, apenas mais três do que Martin, que subiu ao segundo posto, relegando Giannantonio para o terceiro lugar com 75.



A sétima prova do campeonato, Grande Prémio da Catalunha, disputa-se em 17 de junho.