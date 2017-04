Manuel Marinheiro reeleito presidente da Federação de Motociclismo de Portugal

Lusa 09 Abr, 2017, 16:59 | Motos

Eleito pela primeira vez em 2013, Manuel Marinheiro derrotou no escrutínio Jorge Morgado, candidato da lista B, arrecadando 34 votos dos 40 delegados do colégio eleitoral - 12 dos quais representantes dos pilotos, que atualmente rondam os 1.100 federados -, divulgou hoje a FPM em comunicado.



Marinheiro, que sucedeu em 2013 no cargo a Jorge Viegas, afirmou recentemente o propósito de "continuar a fazer desenvolver o motociclismo português em todas as suas vertentes".



"Os principais objetivos são continuar a evolução do motociclismo. No último mandato conseguimos aumentar o número de pilotos, de provas, de clubes e eventos internacionais. O objetivo é continuar a defender o interesse dos motociclistas e do desporto motorizado", disse à agência Lusa.