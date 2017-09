Marc Márquez isola-se na liderança do MotoGP

Lusa 24 Set, 2017, 16:27 | Motos

Marquéz, campeão mundial em título, dividia a liderança com Andrea Dovizioso (Ducati), mas o sétimo lugar do italiano hoje no circuito MotorLand, em Alcañiz, Espanha, em Aragão, que lhe deu apenas nove pontos, deixou o espanhol sem companhia no comando.



“Foi uma corrida muito dura e o calor tornou-a ainda mais complicada. Não tive boas sensações, possivelmente devido ao pneu da frente, mas consegui aumentar a minha liderança [no Mundial]”, referiu o campeão mundial, que soma agora 224 pontos, contra 208 de Dovizioso.



Também o piloto espanhol Maverick Viñales (Yamaha), terceiro no Mundial, cedeu terreno para o seu compatriota Márquez, ao terminar a corrida na quarta posição, atrás de outros dois espanhóis, Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Ducati), e ficou agora a 28 pontos da liderança.



No dia de hoje, a atenção virava-se muito para o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que entrou na pista três semanas depois de ter sofrido fraturas na tíbia e perónio da perna direita, quando treinava com uma moto de enduro.



Chegou a pensar-se que ‘Il Dottore’, sete vezes campeão mundial, perderia o resto da temporada, mas o italiano, de 38 anos, não só correu, como marcou algumas voltas rápidas, terminando em quinto lugar.



O transalpino ainda rodou na segunda posição, mas não resistiu às sucessivas investidas dos seus adversários e acabou por perder o quarto lugar do campeonato para Pedrosa



O Mundial ainda tem quatro corridas em ‘agenda’, os grandes prémios de Japão, Austrália, Malásia e Comunidade Valenciana.



Em Moto 2, O português Miguel Oliveira (KTM) foi terceiro classificado e ascendeu a terceiro no Mundial da categoria intermédia, numa prova ganha pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex), que consolidou a liderança.



Na categoria de menor cilindrada, de Moto 3, o triunfo foi para o líder do Mundial, o espanhol Joan Mir (Honda), que também conseguiu reforçar a sua posição, tendo em conta o italiano Romano Fenati, segundo no Mundial, foi décima na corrida.