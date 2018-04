Mário Patrão e Paulo Ferreira vencem etapa do Rali Morocco Desert Challenge

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 17:15 | Motos

Patrão cumpriu os 306 quilómetros cronometrados entre Merzouga e Bourdnib em 4:19.09 horas, batendo os colegas de equipa holandês Maikel Smits e francês Duong Nguyen Khoa por 7.40 minutos e 56.27, respetivamente.



Na classificação, e com apenas duas etapas por disputar, Patrão tem uma vantagem de 1:11.15 horas para Smits e de 3:37.18 para Khoa.



Depois de ter sido penalizado com 10 horas na véspera, castigo que o afastou do pódio, no qual sempre esteve, Paulo Ferreira venceu a tirada em 4:28.20 horas, deixando o checo Boris Vaculik (Ford) a 8.58 e o polaco Jes Munk (Toyota) a 11.54.



Na geral, Paulo Ferreira, que faz equipa com Jorge Monteiro, é sétimo a 10:49.15 horas de Munk, que tem 57.09 de vantagem para Vaculik, 2:39.35 para o holandês Maik Willems (Toyota). Não fora o total de 10:10 horas em penalizações, o luso estaria no segundo posto.



Nos camiões, Elisabete Jacinto (MAN) foi apenas 14.ª, a 2:01.34 horas do holandês Martin Van der Brink (Renault), que foi 6.20 minutos mais rápido do que o checo Aleš Loprais (Tatra) e 15.28 do que o compatriota Roeland Voerman (MAN).



Na classificação, Elisabete Jacinto, que faz equipa com José Marques e Marco Cochinho, caiu um lugar, para sétima, a 7:52.34 hora de Loprais, que tem um avanço de 31.07 minutos para Munk e 4:35.51 para o holandês Paul Verheyden (Daf).



No sábado, os competidores têm de cumprir 410 quilómetros cronometrados entre Boudnib e Matarka, sendo que a prova termina domingo com 220 quilómetros a ligar Tendrara e Oujda.