Márquez cai mas faz `pole`

Márquez, que persegue o seu quarto título mundial na categoria 'rainha' do Mundial de motociclismo, depois de se sagrar campeão em 2013, 2014 e 2016, efetuou a volta mais rápida ao circuito Ricardo Tormo, em Cheste, com 1.29,287 minutos.



O piloto espanhol apenas não se sagrará campeão mundial no domingo caso fique abaixo do 11.º lugar ou desista, numa corrida em que o italiano Andrea Doviziozo (Ducati) precisará ainda assim de vencer.



A separar os dois pilotos estão 21 pontos e uma vitória num Grande Prémio equivale a 25 pontos.



A agravar a situação, numa qualificação em que Márquez obteve a sua oitava 'pole' da temporada, está o facto de Dovizioso sair da terceira fila da grelha de partida, com oito pilotos à sua frente.



Hoje, Márquez foi o único que rodou abaixo dos 1.30 minutos, e nem o francês Johann Zarco, segundo na qualificação, se aproximou, realizando a sua melhor volta em 1.30,246 minutos.



Quase a fechar a sessão, Márquez ainda protagonizou a 27.ª queda da época, ao perder aderência na sua roda dianteira, que o levou a pontapear o pneu, depois de se levantar, mas nada que impedisse uma nova saída na frente na prova de domingo.



Na sexta-feira o espanhol já tinha protagonizado uma queda nos treinos livres do circuito Ricardo Tormo.