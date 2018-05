Márquez sobe ao comando do Mundial de MotoGP

Lusa Comentários 06 Mai, 2018, 16:06 / atualizado em 06 Mai, 2018, 16:07 | Motos

Márquez, campeão do mundo da categoria rainha em 2013, 2014, 2016 e 2017, beneficiou também das quedas dos compatriotas Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Ducati), que arrastaram consigo o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), anterior líder do Mundial.



O novo comandante da classe principal completou as 25 voltas ao circuito de Jerez de la Frontera em 41,39.678 minutos, batendo por 5,241 segundos o francês Johann Zarco (Yamaha Tech3, futura equipa do português Miguel Oliveira) e por 8,214 o italiano Andrea Iannone (Suzuki), segundo e terceiro classificados.



Marquez, que tinha arrancado da segunda linha da grelha de partida, assumiu o comando do Mundial de pilotos, com 12 pontos de vantagem sobre Zarco e 20 sobre o espanhol Maverick Vinales (Yamaha), sétimo colocado em Jerez, enquanto Dovizioso caiu da liderança para o quinto lugar.



A corrida ficou marcada pelas quedas de alguns dos maiores favoritos ao triunfo, pois, além de Dovisiozo, Lorenzo e Pedrosa, também o britânico Cal Crutchlow (LCR Honda) conheceu a mesma sorte, depois de ter partido da 'pole position'.



Mesmo não tendo ido além do quinto lugar, o italiano Valentino Rossi (Yamaha) foi uma das figuras da prova, ao completar o equivalente a uma volta ao mundo completa (40.075 quilómetros), desde que se estreou nas pistas do motociclismo de velocidade, em 31 de março de 1996.