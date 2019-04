Marrocos. Joaquim Rodrigues Jr. é o melhor português

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Abr, 2019, 07:53 / atualizado em 02 Abr, 2019, 07:53 | Motos

O piloto de Barcelos concluiu a tirada nos arredores de Erfoud, com um setor seletivo de 207,48 quilómetros, com o tempo de 3:41.39 horas, a 13.34 minutos do vencedor, o francês Adrien van Beveren (Yamaha).



O luso-germânico Sebastian Buhler (KTM) foi o décimo, a 32.58 minutos. Bruno Santos (Husqvarna) ficou em 12.º, a 34.53 minutos, logo seguido de António Maio (Yamaha), a 35.59 minutos. Bruno Martins (KTM) terminou em 20.º, a 1:09.21 horas.



Na categoria SxS, Victor Hugo Melo e Bianchi Prata (Can-Am) ficaram em 12.º, a 1:25.38 horas do vencedor, o qatari Nasser Al-Attiyah, que faz dupla com o francês Mathieu Baumel (Can-Am).



A segunda etapa, prevista para esta terça-feira, realiza-se novamente nas imediações de Erfoud e tem um setor seletivo de 212,22 quilómetros cronometrados.



O Merzouga Rally decorre em Marrocos até ao dia 5 de abril e é uma prova pontuável para as Dakar Series, cujo vencedor conquista uma vaga na próxima edição do rali Dakar de todo o terreno.