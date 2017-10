Miguel Oliveira a correr rápido no GP da Austrália

Mário Aleixo - RTP 20 Out, 2017, 10:23 / atualizado em 20 Out, 2017, 10:23 | Motos

No circuito de Philip Island, o piloto almadense efetuou a sua melhor volta na primeira sessão de treinos, ao marcar 1.34,119 minutos, registo que no primeiro bloco lhe chegou a dar o terceiro melhor tempo.



Na segunda sessão -- que daria a melhor volta a Takaaki Nakagami - Miguel Oliveira não conseguiu baixar o seu tempo e na geral acabou por ser quarto, atrás do piloto japonês da Kalex, de Mattia Pasini e de Dominique Aergerter.



"Na segunda sessão fez bastante mais vento do que na primeira e ainda estamos a estudar que pneus utilizar, já que o mais macio parece não estar a resultar da melhor forma. Vamos tentar melhorar o 'setup' para amanhã consoante as condições climatéricas e continuar o trabalho de hoje que, no geral, foi positivo", justificou o piloto português à sua assessoria de imprensa.



Nos treinos livres que antecedem a 16ª e antepenúltima prova do Mundial de motociclismo, que se disputa na madrugada de domingo, o líder do campeonato na categoria intermédia, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), foi o quinto mais rápido.



Em Moto GP, a principal categoria, o espanhol Aleix Espargaró foi o mais rápido (1.29,225 minutos), e no Moto 3 foi o seu compatriota Joan Mir (1.37,111).