Miguel Oliveira "ansioso por dar a volta à situação"

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa RNF, o piloto luso apontou as “curvas lentas” como os pontos em que sentiu maiores dificuldades.



“Provavelmente, foi o primeiro fim de semana em que não fui competitivo. De qualquer forma, todas as Aprilia tiveram dificuldades, de alguma forma, ao longo do fim de semana”, apontou o piloto natural de Almada.



Miguel Oliveira diz, contudo, saber “claramente onde estão os pontos fracos” e onde a equipa precisa “de trabalhar para avançar e encontrar soluções”.



O piloto português concluiu as 21 voltas ao traçado de Buddh a 29,088 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que deixou no segundo lugar o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 8,649, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 8,855.



Miguel Oliveira sente que as principais dificuldades com que se debate são “na aceleração à saída das curvas lentas”.



“Aguardo ansiosamente por dar um pouco a volta à situação no Japão [palco da próxima corrida, dentro de uma semana], e ter lá um bom desempenho”, concluiu o piloto da Aprilia.



Com o 12.º lugar de hoje, Miguel Oliveira ocupa a 13.ª posição do campeonato, com 69 pontos.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que desistiu devido a queda, lidera, com 292, enquanto Jorge Martin é segundo, a 13 pontos.