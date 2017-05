Miguel Oliveira bastante motivado para continuar bom arranque

Lusa 02 Mai, 2017, 19:09 | Motos

“Estou bastante motivado para este Grande Prémio. Sempre foi um circuito e uma prova que gostei muito, tem um desenho que se adapta bastante bem ao meu estilo de condução”, esclareceu o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.



Em terceiro lugar na categoria de Moto2, com 43 pontos, Oliveira prepara-se para o circuito de Jerez de la Frontera com a moto “cada vez melhor” num trabalho “a pensar nos anos seguintes”.



“Já nos testes que lá realizámos [em Jerez] fomos bastante competitivos e temos uma boa chance de poder estar novamente no ‘top 5’”, atirou o português.



Até ao momento, Miguel Oliveira começou a época com um quarto lugar no Qatar, seguido de um segundo posto na Argentina, onde conquistou a ‘pole position’, e de ter cortado a meta em sexto no GP das Américas, em Austin (Estados Unidos).



O Grande Prémio de Espanha realiza-se no domingo, com os treinos livres marcados para sexta-feira e a qualificação para sábado.