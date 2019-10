Miguel Oliveira caiu nos treinos do GP do Japão

O piloto português Miguel Oliveira caiu na segunda sessão de treinos livres no GP do Japão, em Motegi.

O piloto português da KTM sofreu uma queda a mais de 170km/hora, tendo dado várias voltas na pista.



Miguel Oliveira, ainda a recuperar de uma lesão no ombro, conseguiu recuperar e terminar a prova na 18.ª posição.





"Foi uma sexta-feira complicada, com uma grande queda na segunda sessão de treinos. Não conseguimos fazer com que o pneu médio funcionasse, por isso caí, por não ter temperatura do lado esquerdo. Foi um pequeno detalhe, mas que teve grandes consequências", disse Miguel Oliveira no final da prova.



"Estava a sentir-me bastante bem com a mota e a ganhar alguma confiança. Senti alguma limitação com o ombro nesta pista, que é muito exigente nas travagens para o lado direito. Pelo facto de as previsões meteorológicas apontarem para chuva no sábado quisemos testar um pneu médio, que não ganhou temperatura suficiente e fez-me cair logo na volta de saída das boxes", explicou o piloto de Almada.



Ainda assim, Oliveira acabou por regressar à pista e concluir a jornada na 18.ª posição da sessão, mas na 19.ª no somatório dos dois treinos, com o tempo de 1.46,800 minutos, a 2,036 segundos do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que terminou o dia no topo da tabela de tempos.



"Foi um detalhe com uma grande consequência. Consegui, um pouco combalido, voltar à mota e melhorar o tempo da manhã. Ainda temos muito trabalho para fazer na afinação da mota. Vamos ver o que podemos melhorar para fazer uma boa qualificação", sintetizou Miguel Oliveira, que chega à 16.ª prova da temporada na 17.ª posição do Mundial, com 29 pontos.



A qualificação do MotoGP realiza-se a partir das 7h05 deste sábado e a corrida às 7h00 de domingo.