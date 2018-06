Miguel Oliveira com o 12.º melhor tempo nos treinos livres na Holanda

Lusa Comentários 29 Jun, 2018, 15:42 | Motos

Oliveira, que ocupa o segundo lugar do campeonato, registou a sua volta mais rápida durante a segunda sessão de treinos no circuito de Assen, com o tempo de 1.38,579 minutos, depois de ter no ter rodado em 1.38,920 no treino inicial.



O italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do Mundial da categoria intermédia, com apenas mais um ponto do que Oliveira, obteve a melhor marca do dia, quase meio segundo mais rápida do que a do piloto português, com 1.38,091 minutos.