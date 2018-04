Miguel Oliveira com o sétimo tempo da qualificação para o GP Argentina de Moto2

Lusa Comentários 07 Abr, 2018, 21:06 | Motos

Oliveira fez a sua melhor volta com a marca de 1.57,006 minuto e assegurou um lugar de arranque na terceira linha de partida, tendo ficado a 0,869 segundos do espanhol Xavi Vierge (Kalex), que alcançou a ‘pole position’.



“Foi uma sessão de qualificação um pouco estranha, porque não estava a chover no início e depois apenas choveu em certas zonas da pista. Para dizer a verdade, quando estava a chover mais intensamente não me senti completamente confortável na moto, e isso significa que não pude melhorar o meu tempo. Vamos começar da sétima posição, o que não é nada mau, mas gostaríamos de estar mais à frente na grelha”, disse o piloto luso.



O italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) e o britânico Danny Kent (Speed Up) fizeram o segundo e terceiro melhor tempo, respetivamente.



A corrida está agendada para as 17:20 (horas de Lisboa).



A categoria de Moto2 do Mundial de motociclismo de velocidade é liderada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que venceu no Qatar a primeira prova do Mundial de 2018, na qual Miguel Oliveira foi quinto classificado.