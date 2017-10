Miguel Oliveira diz que ouvir hino na Austrália foi indescritível"

Lusa 24 Out, 2017, 15:19 | Motos

“A vitória no GP da Austrália foi o culminar de um grande fim de semana para a equipa e para mim”, explicou o português, o primeiro piloto luso a vencer na segunda categoria do motociclismo mundial.



Miguel Oliveira venceu no domingo o Grande Prémio da Austrália de Moto2 e ascendeu ao terceiro lugar no Mundial de motociclismo de velocidade, após a 16.ª prova campeonato. O piloto foi o primeiro português a vencer em Moto2.



O português partiu do terceiro lugar no circuito de Phillip Island, na Austrália, e completou as 25 voltas em 39.25,920 minutos, deixando para trás o sul-africano Brad Binder (KTM), que ficou em segundo lugar, e italiano Franco Morbidelli (Kalex), em terceiro.



Morbidelli continua a liderar o Mundial, com 272 pontos, mais 81 do que Oliveira, que subiu a terceiro com 191.



Em segundo está o suíço Thomas Luthi (Kalex), com 243, enquanto o espanhol Álex Márquez (Kalex) é quarto classificado com 190, menos um que Oliveira.



Apesar da primeira vitória, o foco “está nas próximas provas”, em Sepang (Malásia) e Valência (Espanha), as duas pistas que encerram o Mundial de motociclismo e onde sente que a equipa tem “um potencial muito grande para ser competitiva”.



“Vou dar o meu melhor ainda este ano e aproveitar ao máximo cada corrida. Seria um bónus terminar o campeonato em terceiro, mas o objetivo é fazer um bom trabalho”, referiu.