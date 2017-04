Miguel Oliveira foi sexto no GP das Américas

Lusa 23 Abr, 2017, 19:29 | Motos

Oliveira, que partiu da sétima posição da grelha de partida, foi sexto a 13,029 segundos do italiano Franco Morbidelli (Kalex), que rodou em 41.20,078 minutos para se manter invencível esta temporada.



O suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo a 2,633 segundos do líder do Mundial de Moto2, e o japonês Takaaki Nakagami (Kalex), terceiro a 6,809 segundos, completaram o pódio da prova disputada no circuito das Américas, em Austin, no Texas.



Após a terceira vitória consecutiva, Franco Morbidelli lidera destacado o Mundial, com 75 pontos, seguido de Luthi, com 56.



O piloto de Almada, que foi segundo no GP da Argentina há duas semanas, manteve o terceiro lugar no campeonato, com 43 pontos.