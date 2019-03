Miguel Oliveira parte do 17.º lugar para a corrida de estreia em MotoGP

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 18:37 | Motos

O piloto português ficou-se pela primeira das duas sessões de qualificação (Q1), já que só os 12 melhores participam na segunda, depois de ter realizado a sua melhor volta em 1.55,122 minutos.



O almadense foi oitavo desta sessão, o segundo melhor dos quatro pilotos da KTM, imediatamente atrás do espanhol Pol Espargaró (1.54,740 minutos), piloto oficial da marca austríaca.



Já na manhã de hoje, Miguel Oliveira conseguira o 20.º melhor tempo na terceira sessão de treinos livres, com o tempo de 1.55,557 minutos.



Na qualificação, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) foi o mais rápido, garantindo a ‘pole position’ para a corrida inaugural do Mundial de MotoGP, com o tempo de 1.53,546 minutos, sendo 0,198 segundos mais rápido do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) e 0,199 segundos do que o espanhol Marc Márquez (Honda), campeão em título.



Com estes resultados, o piloto português da KTM parte da sexta linha da grelha de partida, entre Pol Espargaró e o espanhol Tito Rabat (Ducati).



O Grande Prémio do Qatar é a primeira das 19 provas do Mundial de MotoGP.