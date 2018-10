Miguel Oliveira promete "não desistir" do título de Moto2

Lusa Comentários 24 Out, 2018, 15:40 | Motos

Depois do terceiro lugar obtido na passada semana, no Japão, e de ter visto o italiano Francesco Bagnaia vencer e distanciar-se na liderança do campeonato, Miguel Oliveira mostrou-se confiante numa vitória na Austrália, que lhe permita reduzir a desvantagem para o comandante.



“Estou muito motivado, queremos dar tudo e ser capazes de lutar pela vitória outra vez, continuando na senda do título. Não vamos desistir”, garantiu o piloto da KTM, em declarações à assessoria de comunicação da sua equipa.



Miguel Oliveira, de 23 anos, conseguiu a primeira vitória de sempre na categoria de Moto2 neste circuito, na temporada passada, com o colega de equipa Brad Binder a terminar no segundo posto.



“No ano passado tivemos uma experiência positiva na Austrália, eu e o Brad [Binder] fomos ao pódio. É um circuito muito especial, em que as sensações em cima da moto são muito importantes e o vento pode ter uma grande influência”, observou Oliveira.



O piloto português, que em 2017 terminou no terceiro lugar do campeonato, é atualmente o segundo classificado da categoria intermédia, com 247 pontos, menos 37 que Francesco Bagnaia (284), quando faltam três provas para o final da temporada.