Miguel Oliveira quer "melhorar travagem" no Japão

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Out, 2018, 10:43 / atualizado em 19 Out, 2018, 11:11 | Motos

O piloto português terminou o dia como o sexto mais rápido dos treinos livres da 16.ª prova do Mundial de motociclismo, com a melhor volta em 1.52,715 minutos, a 0,556 segundos do mais rápido, o espanhol Iker Lecuona (KTM). O líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), foi o segundo mais rápido, gastando menos 0,437 do que o piloto português.



Na primeira sessão os tempos registados foram afetados pela chuva que se fez sentir no circuito de Motegi, onde este domingo se disputa a 16.ª prova da temporada.



"Praticamente não rodámos porque a chuva caiu quase desde o início da sessão. Não conseguimos testar nada nem 'tomar o pulso' à pista", começou por explicar Miguel Oliveira, que se mantém "otimista", depois da segunda sessão de treinos livres, onde os pilotos marcaram os seus melhores tempos.





De acordo com Miguel Oliveira, foi possível "rodar em boas condições na primeira metade da sessão e a primeira impressão foi positiva".

Fazer afinações no sábado



O italiano Francesco Bagnaia, da Sky, chega a esta jornada na liderança do campeonato, com 28 pontos de vantagem sobre o português Miguel Oliveira, segundo classificado.









"Mas temos de melhorar a travagem amanhã (sábado), porque senti algumas dificuldades com esse aspeto durante o dia de hoje", explicou, acrescentando: "Estou otimista porque, em teoria, vai fazer bom tempo pelo que temos de rodar o máximo que pudermos na terceira sessão de treinos livres e fazer uma boa qualificação".O dia ficou ainda marcado por um violento acidente do espanhol Alex Márquez, irmão do campeão de MotoGP Marc Márquez, que provocou uma fissura no ombro esquerdo. A mota ficou em chamas e Alex Márquez acabou transportado ao hospital para exames complementares.