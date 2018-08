Miguel Oliveira quer repetir o pódio de Moto2 na Áustria

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 17:47 | Motos

“Quero voltar a ser competitivo e estar no pódio. Mudámos a nossa estratégia na República Checa e resultou muito bem. O nosso objetivo continua a ser sempre a vitória”, sublinhou, em declarações à sua assessoria de imprensa.



O corredor de Almada, que já tinha vencido na Itália, ganhou em Brno e subiu ao primeiro lugar do mundial com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), terceiro na prova, enquanto o espanhol Alex Marquez (Honda), completa o pódio do campeonato com 113 pontos.



A correr em 'casa' da sua marca (KTM), equipa que lidera a classificação de pilotos e equipas, o português espera “enorme apoio”.



“O circuito da Áustria é um circuito em que me sinto bem. Estou ansioso por voltar a este traçado e continuar a somar pontos nesta luta acesa pelo título”, completou.



No domingo, na República Checa, Miguel Oliveira assegurou o triunfo na última volta da corrida, em luta direta com o italiano Luca Marini (Kalex), que subiu à segunda posição do pódio, à frente do compatriota Francesco Bagnaia.



A 11.ª prova do mundial de Moto2 realiza-se no domingo, às 11:20 de Lisboa.