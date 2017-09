Miguel Oliveira quer "somar bons pontos" no GP de Aragão de Moto2

Lusa 20 Set, 2017, 14:26 | Motos

"Espero um Grande Prémio difícil. Aparentemente, as previsões apontam para calor, mas estou motivado, sobretudo para terminar a corrida a somar bons pontos, antes de ir para a ronda asiática", disse o piloto da KTM, citado pela sua assessoria de comunicação.



Oliveira, vice-campeão mundial de Moto3 em 2015, está a 82 pontos do líder da categoria intermédia, o italiano Franco Morbidelli, muito por força dos maus resultados registados nas últimas três provas (oitavo lugar na Grã-Bretanha e abandonos na Áustria e em São Marino).



"Venci neste circuito em Moto3 e já tive o privilégio de, neste mesmo circuito, pilotar a KTM R16 de MotoGP, mas em Moto2 vai ser a primeira vez", lembrou o piloto português, destacando o as "conclusões muito positivas" nos testes realizados em Valência.



Apesar de guardar boas recordações do circuito de Aragão na classe inferior, foi também no circuito de Alcañiz que Oliveira sofreu no ano passado um grave acidente, do qual resultou uma fratura na clavícula e a ausência em quatro provas do campeonato anterior.



O Grande Prémio de Aragão, 14.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, arranca na sexta-feira, com as sessões de treinos livres, estando a corrida Moto2 prevista para domingo, com início às 11:20 locais (10:20 em Lisboa).