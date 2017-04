Miguel Oliveira sétimo na qualificação para o GP das Américas

Lusa 22 Abr, 2017, 23:34 | Motos

Oliveira, que foi o quarto nos treinos livres, não conseguiu melhor do que o sétimo tempo (2.10,317 minutos) na qualificação, rodando 0,938 segundos mais lento do que o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que foi o mais rápido em pista (2.09,379).



Vencedor das duas primeiras provas, o italiano superou o compatriota Mattia Pasini (Kalex), que fixou o cronómetro nos 2.09,546 minutos, e o espanhol Alex Márquez (Kalex), terceiro com 2.09,621.



O Grande Prémio das Américas disputa-se no domingo, no circuito das Américas, em Austin, com Miguel Oliveira a partir como terceiro classificado do Mundial, com 33 pontos, atrás de Morbidelli, que tem 50, e do suíço Thomas Luthi (Kalex), com 36.